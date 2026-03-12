Столичният кмет Васил Терзиев каза, че е дарил 251 000 лева на неправителствената организация на Ивайло Калушев, станал известен покрай случая "Петрохан". "Това са мои пари, на които съм си платил данъците. Преценил съм, че искам да ги дам, за да подкрепя някаква кауза. Ако ме питате - пак бих ги дал", посочи градоначалникът на брифинг в Столичния общински съвет, където продължава редовното заседание на Съвета.

Според него е много удобно да се отклонява вниманието и "разни диванни герои да късат ризи колко били възмутени за това и за онова, когато не могат да се погледнат в огледалото и да видят всичко, което са наприказвали през годините". Кметът смята, че много по-големият въпрос е не какво един човек прави с лични средства, а какво много други правят с държавни.

Васил Терзиев: През юли с децата ми бяхме в хижа "Петрохан"

Според Терзиев винаги е много по-удобно да се натисне някаква емоционална нотка, да се насочи прожекторът в друга посока, за да се отклони вниманието от наистина големите проблеми. Той даде пример със скандали за стотици милиони. "Аз трябва ли да припомням какво стана с тези знакови показни акции срещу NEXO? Там имаше гръмки думи, емоции, но единственото нещо, което ще стане, е, че ще ни осъдят за няколко милиарда като държава, които всички ние ще платим", каза още Терзиев. Според него прокуратурата се е превърнала в нещо, което има повече общо със създаването на филмово съдържание, отколкото с истински разследвания.

Припомняме, че на брифинг в Столичния общински съвет на 12 февруари той призна, че последно е бил в хижа "Петрохан" през юни-юли 2025 г. Тогава Терзиев посочи, че е дарил 70-80 хил. евро лично по сметката на Ивайло Иванов.

