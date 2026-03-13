Предимно слънчево и приятно време ни очаква през предстоящия уикенд, съобщи синоптикът от Националния институт по метеорология и хидрология Анастасия Кирилова в предаването „Твоят ден“. По думите ѝ сутрин в равнинните и източните райони на страната е възможно да има намалена видимост и мъгли, но следобед облачността ще намалява и над по-голямата част от страната ще бъде слънчево.

Максималните температури през почивните дни ще бъдат между 10 и 15 градуса, а минималните ще са близки до нулата. В планините ще преобладава слънчево време, като увеличения на облачността са възможни главно следобедните часове.

От началото на следващата седмица обаче се очаква постепенно понижение на температурите и увеличение на облачността. Кирилова посочи, че вероятността за валежи ще се увеличи, особено към средата на седмицата. Валежите ще бъдат предимно в южните райони на страната и в планините, където са възможни както дъжд, така и сняг.

Приветлив уикенд с пролетно време

Въпреки това не се очакват значителни количества валежи. По думите на синоптика времето ще бъде повлияно от средиземноморски циклон, който обаче вероятно ще премине на юг от Балканския полуостров и няма да донесе сериозни валежи у нас.

През следващата седмица минималните температури отново ще бъдат около нулата, а максималните ще се движат между 7 и 12 - 8 и 13 градуса. Кирилова уточни, че на този етап не се очаква обилен снеговалеж.

Синоптикът подчерта, че въпреки приближаването на астрономическата пролет, времето през март остава променливо. „Характерно за пролетта са по-динамични процеси - със застудявания и валежи, макар и за кратко“, отбеляза тя и допълни, че не може да се обещае трайно стабилизиране на времето веднага след настъпването на сезона.

Анастасия Кирилова отправи и съвет към шофьорите все още да не сменят зимните гуми с летни. Според нея това е добре да се обмисли едва в края на март или началото на април, когато температурите се повишат по-трайно.

Предстои дълъг период с усещане за ранна пролет

По отношение на пътуванията в ранните часове на деня синоптикът предупреди, че при температури около нулата са възможни заледявания по пътните настилки. В равнинните и котловинните райони, както и в източната част на страната, през следващите дни е вероятно да се образуват мъгли или ниска слоеста облачност, което изисква повишено внимание от страна на шофьорите.

Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК .

Редактор: Цветина Петкова