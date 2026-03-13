Проблемът с високите цени на горивата е сериозен и засяга всички български граждани, заяви депутатът от „БСП - Обединена левица“ Атанас Атанасов в интервю за „Твоят ден“. Според него поскъпването не е само национален, а и глобален проблем, като основната причина е ескалацията на военните конфликти, включително в Близкия изток.

Атанасов подчерта, че позицията на социалистите е насочена към търсене на причините за кризата, а не само към ограничаване на последиците ѝ. По думите му за БСП мирът винаги е бил основна ценност, поради което партията настоява за бърза деескалация на конфликтите чрез дипломатически усилия.

Той припомни, че сходна позиция е заемана и по отношение на войната в Украйна, където според партията решението трябва да се търси на масата за преговори. По думите му има индикации за подобни усилия, включително от страна на американската администрация, което дава надежда за започване на дипломатически процес.

По отношение на мерките срещу поскъпването на горивата Атанасов обясни, че парламентарната група е поставила въпроса за сигурността на доставките на суров петрол за рафинерията в Бургас. По време на изслушване в парламента социалистите са поискали информация дали рафинерията може да гарантира достатъчни количества бензин и дизел за вътрешния пазар и какви действия ще предприеме правителството както на национално, така и на европейско ниво.

Депутатът посочи, че реакцията на институциите трябва да бъде по-бърза. По думите му създаването на междуведомствен кризисен щаб е станало едва 10 дни след началото на конфликта в Иран, което според него е твърде късно предвид мащаба на риска за икономиката.

Атанасов припомни, че БСП е предложила законодателни промени срещу спекулата, които включват и нефтените продукти. В тях се предвижда ограничаване на търговските надценки, тъй като пазарът на горива има специфичен характер и е силно зависим от международните пазари.

Атанасов беше категоричен, че държавата трябва да подготви пакет от мерки в случай че конфликтите се задълбочат, за да може икономиката и обществото да бъдат защитени. По думите му поскъпването на горивата води след себе си и повишаване на цените на всички стоки, което увеличава инфлационния натиск.

Депутатът коментира и твърденията за спекула на пазара на горива. Според него основният проблем не е спекула, а реалното поскъпване на суровините и енергийните източници. Той обаче подчерта, че държавата трябва да продължи да упражнява контрол чрез институции като НАП и регулаторите, за да не се допусне злоупотреба от страна на търговците.

