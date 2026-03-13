Новините на NOVA България Времето Начало Новините на NOVA Прогноза за времето (13.03.2026 - обедна) Начало България Прогноза за времето (13.03.2026 - обедна) Начало Времето Прогноза за времето (13.03.2026 - обедна) Прогноза за времето (13.03.2026 - обедна) 13 март 2026 12:48 Какво време ни очаква през уикенда Прогноза за времето (13.03.2026 - сутрешна) Прогноза за времето (12.03.2026 - обедна) С какво време ще посрещнем астрономическата пролет Прогноза за времето (12.03.2026 - сутрешна) Прогноза за времето (11.03.2026 - обедна) Вижте какво време ни очаква според синоптиците от НИМХ Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК. Редактор: Кирил Нинов Последвайте ни NewsLetter Google News Youtube Viber TikTok Instagram Facebook Още от България 13-годишно момиче беше упоено, отвлечено и изнасилено в Софийско Христанов внесе сигнал за злоупотреби за милиони по обществена поръчка за инсинератори Предлагат помощ на компаниите за доставка и транспорт на хранителни продукти Правителството ще сезира КС, ако парламентът го задължи да ратифицира членството в Съвета за мир Янка Рупкина е в болница в тежко състояние Под какъв знак ще мине предизборната кампания Андрей Гюров благодари на МВнР: Страната ни е на първо място по изведени граждани от зоната на конфликта Даниел Лорер: Прибързаното решение на Асен Василев да ме изключи от листите създаде излишна драма в коалицията Атанас Атанасов: Твърде късно се създаде междуведомствен кризисен щаб за горивата Поскъпване на горивата: Могат ли да проработят предлаганите мерки в помощ на домакинствата и бизнеса Велико Търново ще бъде домакин на първия международен фестивал на побратимените му градове Директори предупреждават за риск от затваряне на театри Енергиен експерт препоръча: Не таван на цените на горивата, а целеви помощи за най-уязвимите групи Какво време ни очаква през уикенда Държавата и бизнесът в битка за кадри: Къде са по-високите заплати? Изкривява ли „Лукойл Нефтохим“ цените на горивата у нас Случаят „Петрохан - Околчица“: Нови данни от прокуратурата, но и нови въпроси Полицията предотврати опит за незаконни автомобилни състезания в Павликени Енергийната комисия прави нов опит да разгледа промените в закона за ВЕИ Близките на шестимата, открити мъртви край "Петрохан" и Околчица, излизат на протест Прогноза за времето (13.03.2026 - сутрешна) Удължителният закон за бюджета беше приет на първо четене от пленарната зала Как ще се казват малките лъвчета от зоопарка в Стара Загора Вдъхновяваща история за успеха: Книгата „Виктория” показва, че най-важна е победата над собствените ни страхове Какъв е положителният ефект от поскъпването на горивата у нас Земетресение в Черно море АИКБ: В момента няма нужда от мерки за компенсации за горивата Месец преди вота: Пращаме сигнали за нередности на МВР на открита линия Румен Христов: СДС работи сякаш на улицата след отнемането на централата Мартин Димитров: Средствата за компенсации заради скъпите горива да се вземат от по-високите приходи от ДДС Откриха невзривен снаряд край Казанлък (СНИМКА) Пробив в медицината: В ИСУЛ поставиха слухови импланти с роботизирана ръка Васил Терзиев: Дарил съм 251 000 лева за НПО-то на Ивайло Калушев и пак бих ги дал Земеделският министър смени директорите на три държавни горски предприятия Делян Пеевски сигнализира прокуратурата за недопустима намеса на Емил Дечев в работата на професионалния състав на МВР Патентното ведомство провежда конференция за силата на иновациите (ВИДЕО+СНИМКИ) Спад на обявите за свободни позиции в сайтовете за работа СОС одобри Столичната община да придобие държавни имоти Кабинетът предлага мерки в помощ на домакинствата и бизнеса заради високите цени на горивата Още двама лекари са с обвинения за смъртта на 6-годишно дете, починало след зъболечение в Пловдив ЦИК обяви кога ще бъде изтеглен жребият за номерата в бюлетината Светлана Орманова: Нужен е по-строг контрол върху произхода на плодове и зеленчуци БАБХ проверява предлаганата в учебни заведения храна Избраха външните експерти за удостоверяване на машините за гласуване Над 100 балона полетяха в небето над Варна по случай годишнината от създаването на Драматичния театър (СНИМКИ) Депутатите повишиха глобите за дискриминация Прогноза за времето (12.03.2026 - обедна) Скок на цените на горивата: Правителството подготвя мерки, депутати - с конкретни предложения ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА