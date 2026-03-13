Образованието и предприемачеството се сливат. Вече не бива да се учи само едното или само другото. Учене чрез правене е бъдещето на образованието. Това заяви в предаването "РеВизия" по NOVA NEWS IT предприемачът и предприемач в сферата на образованието Светлин Наков. Той е създател на "СофтУни" и на една от най-големите частни гимназии у нас.

По думите му светът се променя и децата трябва да се научат на нови умения, които да се преподават по различен начин. "Изкуственият интелект преобразува дигиталната индустрия. Ние също направихме промени към по-дълбок фундамент за критично мислене, решаване на проблеми, учене в движение, подготовка за новия свят. Преди беше достатъчно да знаеш фотошоп и вече си дизайнер, но сега това не е достатъчно. Същото е с програмирането. Преди се научаваш - професия, работа, хубав живот. Сега усилията са повече", изтъкна той.

Според него, всички ще имаме нужда от нови умения, но най-ценното е едно: "Мисленето. Способността да вземеш информация, да я анализираш, да си задаваш въпроси - това вярно ли е, какво следва от това. Това е свързано с медийната грамотност, хората не са се научили да различават реалното от фейка, но в ядрото на това критично мислене е умението да работим с текст, да създаваме четивна грамотност. Да добавим математика, икономика, знание за света. Оттам нататък да задаваме следващите въпроси, защото днес много професии могат да се практикуват с AI, но има значение как се ползва - какъв и как се залага контекстът. Това се учи, може да се тренира, но е важно за работата".

Как се променя училището на бъдещето, за да създаде реални способности?

В неговата практика е станало ясно, че най-полезно е т.нар. учене чрез правене. "Имаме безпрецедентната възможност, ако правим бизнес, да направим проучване за малко време. Ето сега са модерни батериите - питаме чата какъв е бизнесът, какво финансиране се насочва, как работи тази батерия, можем ли да влезем в цикъла на производсто. Имаме гори например, можем ли да правим от тях твърд въглерод? Ние трябва да научим децата, ако имат дърво - да си направят масичка. Учене чрез правене е това да си зададеш за цел да създадеш краен продукти - ап, публикация, масичка и да научиш стъпките, да се самонаучиш - чрез видеа, чат и другите инструменти. Преди ти трябваше майстор, сега - не".

Новият свят (Коментар на водещия)

Коя е най-важната, най-силната, най-влиятелната професия в света? Коя е тази професия, която в продължение на хилядолетия успяваше със силата на таланта, който я задвижва, да променя света ни? Ще ви кажа моят отговор: професията на разказвача. На този, който успява да "продава" идеи на публиката така, че те да e готовa да влязe с парите си - най-често с данъците си - в изпълнението ѝ. Да, разбира се, инженерите, изобретателите, бизнесмените, техниците са тези, които ни подариха физически модерния свят.

Изкуственият интелект в образованието: Учители ще учат как да създават упражнения и тестове

Замислете се обаче - щеше ли да има програма "Аполо", ако Джон Ф. Кенеди не бе "продал" идеята на Америка, ако я нямаше речта му от 1962 г. в "Райс Юнивърсити". "Не го правим, защото е лесно, а защото е трудно". Щеше ли да продължи програмата "Чалънджър" след трагедията със 7-те загинали астронавти, ако майсторът разказвач Роналд Рейгън не бе излязъл пред публиката и не бе казал на всички: "Екипажът на "Чалънджър" ни теглеше към бъдещето, и ние ще продължим да ги следваме. Ще продължим нашето търсене в космоса. Ще има още полети на совалката и още екипажи, и да - още доброволци, още цивилни, още учители в космоса. Нищо не свършва тук - нашите надежди и нашите пътешествия продължават".

Щеше ли да има проект за атомни ядрени централи, ако след като светът вече беше видял ужаса от ядреното оръжие, Айзенхауер не беше излязъл пред ООН и не бе разказал нова история: ядрената енергия не е само оръжие за унищожение, а инструмент за мир - електричество, медицина, напояване.

Иновации в образованието: Роботиката влиза в 800 училища по STEM програмата

Нито едно от тези фундаментални за развитието на човека постижения не е плод на интелекта на разказвача, но стана възможно, заради неговия талант. Разказвам ви всичко това, за да ви кажа, че нещата изглежда се променят. Досега разказвачът беше най-силната професия, защото контролираше разказа, а оттам - парите, доверието и посоката на прогреса. Днес реалната власт е в ръцете на алгоритъма и най-вече в ръцете на този, който притежава данните. Днес има няколко компании, които на практика могат да контролират разказа.

Толкова е променен светът. Лидерството вече не е в една точка, то е разхвърляно. Днес един туит на Илон Мъск движи с по-голяма мощ и бързина капиталовите пазари, отколкото действията на цялата американска администрация. И в този нов свят, напълно нов в човешката история, ние тук - в България, изглежда избираме да останем същите. Днес говорим за образованието и за това как то трябва да се промени, за да ни подготви за един свят, в който разбирането на процесите около нас, критичността, емпатията и задаването на правилните въпроси, ще е способност много по-важна от възможността да генерираме отговори.

