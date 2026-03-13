Българската народна банка получи награда „Личност или организация, допринесли за ограничаване и превенция на неформалната икономика чрез активна позиция“ в националния конкурс „Икономика на светло“, организиран от Асоциацията на индустриалния капитал в България.

Отличието е присъдено за ефективната организация и управление на процеса по въвеждане на еврото в България. В мотивите за номинацията се подчертава, че участието в еврозоната укрепва финансовата прозрачност, въвежда по-строги регулаторни стандарти и задълбочава интеграцията в европейската финансова инфраструктура. Тези фактори допринасят за ограничаването на неформалната икономика и за разширяването на формалната икономическа активност.

„Приемам това отличие от името на Българската народна банка. Усилията за ограничаване на неформалната икономика са тясно свързани с доверието и прозрачността във финансовата система“, заяви управителят на БНБ Димитър Радев.

Като съществен принос е посочена и националната комуникационна кампания на БНБ, насочена към повишаване на обществената информираност и финансовата грамотност, включително чрез разясняване на защитните елементи на евробанкнотите и евромонетите.

