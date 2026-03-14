Жители на Северозападна България протестират заради лошото състояние на главен път Е-79, който е част от международната транспортна мрежа.

Според тях най-лошо е положението между Враца и Монтана. Протестиращите са блокирали движението по Е-79 в участъка, който се намира край разклона за село Краводер.

Протест блокира пътя към Дунав мост 2 край Монтана след смъртта на 44-годишен мъж

Според тях трасето е опасно, защото има много дупки и дълбоки коловози, а това е повод за зачестилите пътнотранспортни произшествия.

Протестиращите са готови да останат на място до 13:00 ч. Тяхното искане е за спешна намеса на държавата.