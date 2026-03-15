БСП представя листите си за предстоящите избори на 19 април. Събранието беше открито от новия председател Крум Зарков.

На тези избори има сериозни размествания в редиците на БСП. Зарков се отказа от всички традиционни водачи в листите заради участието им в управлението на редовното правителство на Росен Желязков. Това са ключови лица като Борислав Гуцанов, Кирил Добрев, Манол Генов и Иван Иванов.

БСП утвърди листите си за предсрочните парламентарни избори

„Ние сме в процес на подготовка, който върви много добре. Дори мисля, че поизпреварихме нашите опоненти. Готови сме с водачи, с листи, изпълнихме заявките, които сме дали — кой ще бъде и кой няма да бъде. Така че влизаме подготвени на тези избори и очакваме с нетърпение най-накрая да се състои съдържателен политически дебат между политическите сили, тъй като ние въртим от избор на избор, без да се състои такъв дебат”, каза Зарков.

„БСП ще бъде част от следващия парламент и ще играе значима роля в него”, каза още той.

„Крайно време е Радев да изрази отношението си към нас. За много граждани е носител на промяна, но промяната не е на едно лице. БСП е носител на промяна, без нас не може. И ние ще се отзовем, ако бъдем потърсени, но при прозрачност”, каза Зарков.

Вече стана ясно, че председателят на БСП Крум Зарков ще поведе листата в Бургас, както и в София — 24-ти МИР. В листите се връщат и знакови лица, като например Татяна Дончева, която ще поеме листата в Пловдив.

Водачите на листите на БСП в избирателните райони:

МИР 1 Благоевград Гергана Орманлиева

МИР 2 Бургас Крум Зарков

МИР 3 Варна д-р Десислав Тасков

МИР 4 Велико Търново Михаил Михалев

МИР 5 Видин Боян Балев

МИР 6 Враца Иван Георгиев Иванов

МИР 7 Габрово Николай Цонков

МИР 8 Добрич Сияна Фудулова

МИР 9 Кърджали Милко Багдасаров

МИР 10 Кюстендил Иван Ибришимов

МИР 11 Ловеч Николай Бериевски

МИР 12 Монтана Пламен Младенов

МИР 13 Пазарджик Петя Цанкова

МИР 14 Перник Иво Серафимов Ангелов

МИР 15 Плевен Илиян Йончев

МИР 16 Пловдив-град Татяна Дончева

МИР 17 Пловдив-област Атанас Телчаров

МИР 18 Разград Николай Пенчев

МИР 19 Русе Деница Иванова

МИР 20 Силистра Владимир Маринов

МИР 21 Сливен Соня Келеведжиева

МИР 22 Смолян Севдалин Хъшинов

МИР 23 София град Габриел Вълков

МИР 24 София град Крум Зарков

МИР 25 София град Атанас Атанасов

МИР 26 София-област Владимир Георгиев

МИР 27 Стара Загора Иван Кръстев

МИР 28 Търговище Гергана Алексова

МИР 29 Хасково Ленко Петканин

МИР 30 Шумен Валери Жаблянов

МИР 31 Ямбол Красимир Йорданов