Докато в Холивуд се готвят за аплодисменти, някъде другаде се чуват сирени. Докато камерите търсят най-красивата рокля, някъде хората се борят за оцеляване.

В студиото „Треска за Оскари: Блясъкът хвърля и сенки“ гостуваха актьорът Асен Блатечки, артистът Иво Димчев и актьорът Александър Сано. Тримата споделиха своя поглед към света извън голямото кино.

Актьорът Асен Блатечки допусна, че е възможно във Франция или Гърция армията да излезе на улицата, по подобие на американската служба ICE. От друга страна смята, че българинът търпи много до мига, в който чашата прелее. „Тогава народът излиза и помита всичко. Мен трудно ме вадят от кожата ми. Това се отнася като цяло за балканците. Децата ще оправят света, те са много по-емоционални и емпатични“.

Артистът Иво Димчев обясни, че винаги опитва да открива хубавото, дори в грозното: „Всичко зависи от това как гледаме на света. По-лесно е, ако гледната ти точка е да виждаш красивото във всяка ситуация“. Разкрива, че е попитал изкуствен интелект защо в днешно време продължават да се избиват хора, а отговорът е бил, че светът се развива с малки крачки: „На всеки 100 метра Америка се променя. Имах премиера на спектакъла си там, един кинокритик каза, че от моята творба някои биха се почувствали неудобно, а аз не възразих“.

Актьорът Александър Сано акцентира на емпатията и търпението в днешни дни: „Не живеем в инцидентен хаос, а в по-режисиран. Притесняваме се все повече за себе си. Замислям се къде и в какво ще живеят поколенията след нас. Картинката е грозна откъдето и я погледнем“.