Служебната власт предлага отлагане на нова въглеродна такса към пътните такси за камиони, за да не се увеличават разходите за транспорт и цените на храните. Мярката ще доведе ли до ефект коментира в ефира на NOVA NEWS Николай Рашков, който е представител на Съюза на международните превозвачи.

„Има реакция от правителството, но за голямо съжаление тя е абсолютно неработеща. Това е притеснително, защото горивото е приблизително около 30-40% от съставните разходи на транспортната услуга, а покачването на цените, което наблюдаваме през последните 15 дни, продължава с пълна сила”, коментира той.

„Ситуацията е изключително притеснителна. Темповете, с които тя се влошава, в пъти надвишават ситуацията около COVID и това, което транспортният бранш понесе тогава. Това, което пряко ще засегне всички превозвачи, е, че ние в момента абсорбираме огромен натиск”, посочи Рашков.

Той припомни, че работодателските организации излязоха с техни предложения. "Едно от предложенията беше на база консумацията на гориво да има помощи към превозвачите. Това е нещо, което ние силно подкрепяме. Апелът към служебната власт е да се вслуша в експертизата на хора от бранша, които разбират, за да могат да се предприемат мерки, които биха били пълноценни”, коментира представителят на Съюза на международните превозвачи.

По думите му транспортният бранш до момента по никакъв начин не е бил субсидиран. „Той не подлежи на никакви субсидии от Европейския съюз от приемането ни като държава членка. Помощи към транспортния сектор аз не си спомням ефективно да са били изплащани, с малки изключения, разбира се”, заяви Рашков.

„Ние като бранш сме напълно наясно със ситуацията с държавния бюджет и с тежката политическа криза, в която за пореден път изпадаме. Но ако оставим транспортния бранш да падне, а това е реална възможност, това ще бъде пагубно за цялата българска икономика. Към днешна дата транспортният сектор формира около 7% от брутния вътрешен продукт на държавата”, каза още той.

