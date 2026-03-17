Израел съобщи рано във вторник сутрин, че въоръжените му сили са започнали да нанасят удари по цели на иранския режим в Техеран, предаде ДПА.

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) заявиха в публикация в платформата за съобщения Telegram, че са „започнали мащабна вълна от удари срещу инфраструктурата на иранския терористичен режим в Техеран“. В същата публикация военните също така посочват, че са „започнали допълнителна вълна от удари срещу терористичната инфраструктура на „Хизбула“ в Бейрут“.

Минути по-рано от ЦАХАЛ съобщиха, че са идентифицирали „ракети, изстреляни от Иран към територията на Израел“. САЩ и Израел предизвикаха продължаващия конфликт в Близкия изток с мащабни атаки срещу Техеран на 28 февруари.

Редактор: Станимира Шикова