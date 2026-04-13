Украинското външно министерство отмени официалната си препоръка към гражданите да избягват пътувания до Унгария. Това се случи часове след като политическата ситуация в страната се промени след изборите и приключването на управлението на Виктор Орбан, който беше смятан за близък до Кремъл.

Решението беше съобщено от външния министър Андрий Сибига в социалните мрежи. По думите му Министерството на външните работи вече не поддържа предишната препоръка украинските граждани да се въздържат от пътувания до Унгария.

Ограничението беше въведено миналия месец, след като унгарските власти арестуваха седем служители на украинската държавна банка „Ощадбанк“, докато те транспортирали средства между Австрия и Украйна.

Сега, с отпадането на препоръката, Киев сигнализира за нормализиране на отношенията и облекчаване на напрежението между двете страни.

Редактор: Цветина Петкова
Източник: БГНЕС

