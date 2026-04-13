Украинското външно министерство отмени официалната си препоръка към гражданите да избягват пътувания до Унгария. Това се случи часове след като политическата ситуация в страната се промени след изборите и приключването на управлението на Виктор Орбан, който беше смятан за близък до Кремъл.

Решението беше съобщено от външния министър Андрий Сибига в социалните мрежи. По думите му Министерството на външните работи вече не поддържа предишната препоръка украинските граждани да се въздържат от пътувания до Унгария.

Сеизмичен вот в Унгария: Орбан загуби властта, каква Унгария ще видим

We congratulate the Hungarian people on today’s democratic, transparent, and historic parliamentary elections. The record high turnout reflects a turning point for Hungary.



We wish the winners, Péter Magyar and the TISZA party, every success in fulfilling the Hungarian people’s… — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) April 12, 2026

Ограничението беше въведено миналия месец, след като унгарските власти арестуваха седем служители на украинската държавна банка „Ощадбанк“, докато те транспортирали средства между Австрия и Украйна.

Сега, с отпадането на препоръката, Киев сигнализира за нормализиране на отношенията и облекчаване на напрежението между двете страни.

Редактор: Цветина Петкова