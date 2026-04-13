Украинското външно министерство отмени официалната си препоръка към гражданите да избягват пътувания до Унгария. Това се случи часове след като политическата ситуация в страната се промени след изборите и приключването на управлението на Виктор Орбан, който беше смятан за близък до Кремъл.
Решението беше съобщено от външния министър Андрий Сибига в социалните мрежи. По думите му Министерството на външните работи вече не поддържа предишната препоръка украинските граждани да се въздържат от пътувания до Унгария.
We congratulate the Hungarian people on today’s democratic, transparent, and historic parliamentary elections. The record high turnout reflects a turning point for Hungary.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) April 12, 2026
We wish the winners, Péter Magyar and the TISZA party, every success in fulfilling the Hungarian people’s…
Ограничението беше въведено миналия месец, след като унгарските власти арестуваха седем служители на украинската държавна банка „Ощадбанк“, докато те транспортирали средства между Австрия и Украйна.
Сега, с отпадането на препоръката, Киев сигнализира за нормализиране на отношенията и облекчаване на напрежението между двете страни.
