Снимка: iStock
Огнището е било на дълбочина малко над 16 километра
Земетресение с магнитуд 4,7 по скалата на Рихтер е регистрирано тази сутрин в Средиземно море край южното крайбрежие на Турция, в района на Анталия. Това съобщи Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации.
Трусът е регистриран в 8:48 ч. местно време, като епицентърът му се намира в морето, в близост до крайбрежния град Демре.
Огнището на земетресението е на дълбочина малко над 16 километра, а разстоянието до Демре е приблизително 55 километра.
Източник: Петър Къдрев, БТА
