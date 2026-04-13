Земетресение с магнитуд 4,7 по скалата на Рихтер е регистрирано тази сутрин в Средиземно море край южното крайбрежие на Турция, в района на Анталия. Това съобщи Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации.

Трусът е регистриран в 8:48 ч. местно време, като епицентърът му се намира в морето, в близост до крайбрежния град Демре.

Силен трус в Турция предизвика паника

Огнището на земетресението е на дълбочина малко над 16 километра, а разстоянието до Демре е приблизително 55 километра.

