Земетресение с магнитуд 5,5 разтърси сутрин централната част на Турция в петък сутринта. Трусът принудил местни жители да излязат по улиците, въпреки студа. Към момента няма данни за пострадали или сериозни материални щети.

Епицентърът на земетресението е бил в град Никсар, окръг Токат, на дълбочина 6,4 км, съобщи турската агенция за управление при бедствия и извънредни ситуации.

Земетресението е било регистрирано в 3:35 ч. местно време в петък (2:35 ч. българско) и е било усетено в няколко окръга.

Турция се намира върху големи разломни линии и в страната често стават земетресения. През 2023 г. трус с магнитуд 7,8 взе повече от 53 000 жертви и разруши или нанесе щети на стотици хиляди сгради в 11 южни и югоизточни окръга. Още 6000 души загинаха в северните части на съседна Сирия.

