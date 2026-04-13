-
„Има работа, но няма хора“: Сериозен кадрови недостиг при сезонната заетост през лятото
-
Почивка у дома или активен туризъм избраха българите по празниците
-
Традициите след Великден: Поздравяваме се с „Христос Воскресе“ 40 дни - до Спасовден
-
„Виртуален учител“: Дете от Варна създаде онлайн платформа, която да помага на учениците
-
„150 години Априлско въстание”: Кампания за свобода, избор и гражданска отговорност
-
Тормоз заради чужди нарушения: Мъж получава глоби за коли, с които няма никаква връзка
Инж. д-р Веселин Василев обясни какво може да се постигне при мисията "Артемис III"
„Арметис II” има еволюционно технологично развитие, защото голяма част от технологиите, които са използвани в тази мисия, са еволюция от предишни програми, сред които и „Аполо”. Това каза инж. д-р Веселин Василев, академик на Международната академия по астронавтика IAA, в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.
„Този, който установи база на Луната, ще може да контролира какво се случва около спътника и около Земята”, каза още изследователят.
Какви са плановете на НАСА за изпращането на астронавти на Луната (ВИДЕО)
Той смята, че е рано да се говори за база на Луната, защото много от технологиите още не са тествани – не са готови скафандрите за присъствие на спътника, няма спускаем апарат, няма технологии за изграждане на жизнените хабитати. Василев предположи, че „Артемис III” най-вероятно ще включва безпилотен спускаем апарат на Луната, защото водещо е безопасността на астронавтите.
Българин разработва камерите, заснели историческите мисии "Артемис" на НАСА
Инженерът подчерта, че основният модул, който осигурява живота на екипажа в Космоса, е европейският. Също така камерите, използвани по време на полета, са българска технология, обясни още Василев.
Редактор: Цветина Петрова
