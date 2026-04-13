Русия и Украйна подновиха нощните си атаки с дронове след изтичането на краткото прекратяване на огъня , обявено по повод православния Великден, предаде "Франс прес", като се позова на изявления от двете държави.

Според украинските военновъздушни сили Русия е изстреляла срещу Украйна 98 дрона, от които 87 са били свалени. От своя страна руското министерство на отбраната съобщи, че през нощта е спряло 33 украински дрона.

По време на 32-часовото прекратяване на огъня, което започна в 16:00 ч. в събота, Киев и Москва взаимно се обвиняваха, че са нарушили примирието стотици пъти. Украинската полиция съобщи в понеделник, че в неделя, преди изтичанието на обявеното примирие, руска атака с дрон е причинила смъртта на един човек в град Дружкивка в украинската Донецка област, информира "Ройтерс". Руски удар е взел жертва и малко след полунощ днес в град Краматорск, след като срокът примирието свърши, добавя агенцията.

Украинският президент Володимир Зеленски прие прекратяването на огъня, предложено от Владимир Путин, като заяви, че страната му ще отговори "с удар на удара" за всяко едно от нарушенията от страна на Русия, припомня АФП. Двете армии взаимно се обвиниха в стотици артилерийски удари, такива с дронове, включително срещу мирни жители, и няколко наземни атаки.

В събота Зеленски заяви, че би било правилно прекратяването на огъня да бъде удължено, като уточни, че е отправил предложение към Москва. Кремъл обаче изключи тази възможност , освен ако Киев не се подчини на условията, които той поставя за прекратяване на войната, предизвикана от масираната руска инвазия в Украйна през февруари 2022 г.

Редактор: Цветина Петрова