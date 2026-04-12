Русия няма да удължи примирието с Украйна по повод православния Великден, освен ако украинският президент Володимир Зеленски не приеме нейните условия, заяви Кремъл в интервю.

„Устойчив мир може да настъпи, когато защитим интересите си и постигнем целите, които си поставихме от самото начало. Това може да стане буквално днес. Но Зеленски трябва да приеме тези добре известни решения”, каза прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от руските информационни агенции.

„Докато Зеленски не събере кураж да поеме тази отговорност, специалната военна операция ще продължи след изтичането на примирието”, добави Песков, визирайки войната в Украйна.

