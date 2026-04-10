Русия и Украйна се съгласиха да има великденско спиране на огъня. То би трябвало да започне в събота следобед и да продължи през целия неделен ден.

Украйна на няколко пъти предложи великденско примирие, но Москва игнорираше призивите. Снощи Русия предложи същото и обяви, че очаква Украйна да последва примера им.

Президентът Зеленски написа в социалните мрежи, че Украйна е готова на симетрични стъпки.

И преди е имало обявяване на примирие във войната по повод празници. Обичайно спирането на огъня не се спазва и двете страни се обвиняват взаимно за нарушаването му.

