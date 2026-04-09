Русия обяви прекратяване на огъня по повод православния Великден и изрази надежда, че Украйна ще направи същото, предадоха световните агенции.

"Във връзка с приближаването на празника Възкресение Христово по православния календар се обявява прекратяване на огъня от 16 ч. на 11 април до края на 12 април", се казва в изявление на Кремъл.

„На министъра на отбраната на Руската федерация Андрей Белоусов и на началника на Генералния щаб на Въоръжените сили на Руската федерация, Валерий Герасимов са дадени указания за този период да спрат бойните действия по всички направления. На войските е наредено да бъдат готови да пресекат възможни провокации от страна на противника, както и всякакви негови агресивни действия“, се казва в съобщението на Кремъл.

Двама загинаха при руски удари по Харковска и Запорожка области

Новината идва в момент, в който руският специален емисар Кирил Дмитриев е в САЩ за срещи с членове на администрацията на Доналд Тръмп, посочва "Ройтерс". По време на тези срещи той ще дискутира споразумение за мир с Украйна, но също така и американо-руското икономическо сътрудничество.

