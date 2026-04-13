Бащата на Александър Сорос е с унгарски произход
Илон Мъск и Александър Сорос влязоха в задочен спор в социалната мреха Х след изборите в Унгария, които сложиха край на 16-годишното управление на Виктор Орбан.
"Унгарският народ си върна страната! Решително отхвърляне на дълбоко вкоренената корупция и чуждестранната намеса", написа американския инвеститор Сорос в мрежата. Неговият баща е с унгарски произход.
The people of Hungary have taken back their country! A resounding rejection of entrenched corruption and foreign interference. 🇭🇺 🇪🇺— Alex Soros (@AlexanderSoros) April 12, 2026
"Организацията на Сорос превзе Унгария", отговори в коментарите под публикацията му Мъск.
*Soros Organization has taken over Hungary— Elon Musk (@elonmusk) April 12, 2026
Исторически избори разтърсиха Унгария, след като опозиционната партия „Тиса“ постигна убедителна победа и си осигури конституционно мнозинство в парламента.
