Бащата на Александър Сорос е с унгарски произход

Илон Мъск и Александър Сорос влязоха в задочен спор в социалната мреха Х след изборите в Унгария, които сложиха край на 16-годишното управление на Виктор Орбан. 

"Унгарският народ си върна страната! Решително отхвърляне на дълбоко вкоренената корупция и чуждестранната намеса", написа американския инвеститор Сорос в мрежата. Неговият баща е с унгарски произход. 

"Организацията на Сорос превзе Унгария", отговори в коментарите под публикацията му Мъск.

Исторически избори разтърсиха Унгария, след като опозиционната партия „Тиса“ постигна убедителна победа и си осигури конституционно мнозинство в парламента.

Редактор: Никола Тунев

