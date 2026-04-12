Френският президент и германският канцлер приветстваха победата на унгарския опозиционен лидер

Френският президент Еманюел Макрон каза, че е разговарял по телефона с Петер Мадяр, за да го поздрави за победата му на унгарските избори, предаде "Ройтерс".

"Току-що говорих с Петер Мадяр, за да го поздравя за победата му в Унгария!", написа френският лидер в X. "Франция приветства демократичното волеизлияние на унгарския народ. Тази победа показва привързаността на унгарския народ към европейските ценности и ролята на Унгария в Европа".

Германският канцлер Фридрих Мерц също поздрави унгарския опозиционен лидер Мадяр за победата на днешните избори.

"Унгарският народ се произнесе. Уважаеми Петер Мадяр, искрени поздравления за спечелените избори. Очаквам с нетърпение да работим заедно. Да обединим сили в името на силна, сигурна и, преди всичко, обединена Европа. Gratulálok, kedves Magyar Péter!", написа канцлерът в послание в социалната мрежа X, в което поздрави Мадяр и на унгарски.

Победата на опозиционния лидер Мадяр приветства и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

По-рано дългогодишният унгарски премиер Виктор Орбан призна поражението си.

Редактор: Ивета Костадинова
Източник: Владимир Сахатчиев, БТА

