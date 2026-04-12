Френският президент и германският канцлер приветстваха победата на унгарския опозиционен лидер
Френският президент Еманюел Макрон каза, че е разговарял по телефона с Петер Мадяр, за да го поздрави за победата му на унгарските избори, предаде "Ройтерс".
"Току-що говорих с Петер Мадяр, за да го поздравя за победата му в Унгария!", написа френският лидер в X. "Франция приветства демократичното волеизлияние на унгарския народ. Тази победа показва привързаността на унгарския народ към европейските ценности и ролята на Унгария в Европа".
Je viens de m’entretenir avec Peter Magyar pour le féliciter de sa victoire en Hongrie !— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 12, 2026
Германският канцлер Фридрих Мерц също поздрави унгарския опозиционен лидер Мадяр за победата на днешните избори.
"Унгарският народ се произнесе. Уважаеми Петер Мадяр, искрени поздравления за спечелените избори. Очаквам с нетърпение да работим заедно. Да обединим сили в името на силна, сигурна и, преди всичко, обединена Европа. Gratulálok, kedves Magyar Péter!", написа канцлерът в послание в социалната мрежа X, в което поздрави Мадяр и на унгарски.
Ungarn hat entschieden. Herzlichen Glückwunsch zur gewonnenen Wahl, lieber @magyarpeterMP. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit für ein starkes, sicheres und vor allem geeintes Europa.— Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) April 12, 2026
Победата на опозиционния лидер Мадяр приветства и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.
По-рано дългогодишният унгарски премиер Виктор Орбан призна поражението си.
Виктор Орбан поздрави Петер Мадяр за победата на изборите в Унгария
