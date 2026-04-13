Унгарският форинт поскъпна до най-високото си ниво от повече от четири години. Това стана, след като данните от проведените в неделя избори показаха, че дясноцентристката партия "Тиса" печели мнозинство от над две трети в парламента.

Форинтът се търгуваше с ръст от около 2,4 евро в понеделник сутринта, достигайки ниво от 366,50 форинта за евро - най-високото си ниво от февруари 2022 г.

Съкрушителна загуба на Виктор Орбан, опозиционната "Тиса" на Петер Мадяр печели изборите в Унгария

Унгарските държавни облигации също поскъпнаха, като доходността по 10-годишните книжа спадна с 40–50 базисни пункта, а международна емисия с падеж 2050 г. достигна най-високи ценови нива от шест месеца.

Водещият борсов индекс BUX се покачи с близо 3 на сто и премина до над 136481 пункта, което е исторически рекорд.

Редактор: Станимира Шикова