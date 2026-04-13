Германският канцлер Фридрих Мерц обяви планове за временно намаление на акцизите върху горивата на фона на напрежението и военните действия около Иран.

След преговори между лидерите на коалиционните партии правителството планира да понижи данъците върху дизела и бензина с около 17 евроцента на литър за срок от два месеца.

В изявление в понеделник сутринта Мерц заяви, че облекчението трябва да бъде прехвърлено директно към потребителите чрез по-ниски цени на бензиностанциите, за да се намали натискът от поскъпването на горивата.

Ново поскъпване на дизела у нас: Цената скочи с 2 евроцента през почивните дни

„Това много бързо ще подобри ситуацията за шофьорите и бизнеса в страната“, каза той.

Цените на горивата в Германия рязко се повишиха през последните седмици, след като военният конфликт около Иран блокира голяма част от преминаването на танкери през стратегически важния Ормузки проток.

„Този конфликт е реалната причина за проблемите, с които се сблъскваме и в нашата страна“, заяви Мерц. Канцлерът допълни, че той и външният министър Йохан Вадефул работят за възможно най-бързо прекратяване на конфликта.

Решението е взето след среща с Маркус Зьодер от баварския Християнсоциален съюз, както и със съпредседателите на социалдемократите Ларс Клингбайл и Барбел Бас.

Колко ни струва тази година голямото празнично пътуване?

Освен това коалицията планира да позволи на работодателите да изплатят необлагаем бонус до 1000 евро през 2026 г. За да се компенсира очакваният спад в бюджетните приходи, се предвижда повишение на акциза върху тютюневите изделия още през 2026 г.

