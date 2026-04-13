Американската поп звезда Бритни Спиърс е постъпила в рехабилитационен център след ареста си миналия месец по подозрение за шофиране в нетрезво състояние край Лос Анджелис, съобщиха американски медии.

44-годишната певица беше задържана в началото на март от шерифската служба на окръг Вентура по подозрение за управление на автомобил под въздействие на алкохол. Тя беше освободена малко по-късно, а неин представител определи случилото се като „напълно недопустимо“ и заяви, че Спиърс ще предприеме необходимите стъпки и ще спазва закона.

Редица американски медии информираха, че певицата доброволно е постъпила в лечебно заведение. Не е ясно кога точно е влязла в клиниката. Очаква се тя да се яви в съда на 4 май във връзка с обвинението.

В мемоарите си от 2023 г. „Жената в мен“ тя настоява, че никога не е употребявала тежки наркотици и няма проблем с алкохола, но признава, че е приемала медикамент за лечение на Синдром на дефицит на внимание.

След публичен срив през 2007 г. изпълнителката на "Oops!...I did it again" беше поставена под настойничеството на баща си Джейми Спиърс, който контролираше финансите и личния ѝ живот, въпреки че тя продължаваше да изнася концерти.

Настойничеството беше прекратено от съд в Лос Анджелис през 2021 г. след широка обществена кампания под мотото „Освободете Бритни“.

