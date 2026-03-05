Бритни Спиърс е била арестувана за шофиране под въздействие на алкохол или наркотици в сряда, предаде vesti.bg .

Изпълнителката на Oops! I Did It Again, която е на 42 години, е била закопчана с белезници от Калифорнийския магистрален патрул в окръг Вентура, Калифорния, около 21:28 ч. местно време.

Бритни Спиърс: Страхувам се от семейството ми

Според досиетата на шерифската служба на окръг Вентура тя била официално заведена в регистъра в 3:02 ч. и освободена в 6:07 ч. в четвъртък сутринта.

Спиърс трябва да се яви в съда на 4 май във връзка със случая. След ареста певицата е премахнала профила си в Instagram, макар че не е ясно дали това е свързано с инцидента.

Арестът идва малко след като певицата получи постоянна ограничителна заповед срещу 51-годишен мъж от Луизиана, който според твърденията години наред я е тормозил онлайн и се е появявал пред дома ѝ в Лос Анджелис. Според съдебни документи мъжът е публикувал няколко обезпокоителни съобщения в социалните мрежи и е контактувал с певицата още от 2013 г. Той също така е бил арестуван за незаконно проникване в дома ѝ през 2025 г.

Спиърс е имала и предишни проблеми със закона. През 2007 г. срещу певицата бяха повдигнати четири обвинения за административни нарушения, свързани с предполагаем инцидент „удар и бягство”, при който е бил ударен паркиран автомобил в Лос Анджелис. По-късно обвиненията бяха уредени, след като тя заплати щетите по автомобила, а съдебно жури я оправда по отделно обвинение за шофиране без калифорнийска шофьорска книжка.

Певицата все още не е коментирала публично последния арест.

Редактор: Мария Барабашка