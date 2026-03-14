Най-малкият син на певицата Бритни Спиърс е взел колата на изпълнителката след ареста ѝ за шофиране в нетрезво състояние, съобщи „Дейли мейл“.

19-годишният Джейдън Федърлайн е шофирал същия автомобил, който е карала и тя в деня на ареста си. Журналистите посочват, че това не е първият път, когато тя поверява колата си на сина си след инцидент с полицията.

Арестуваха Бритни Спиърс

На 5 март в медиите се появиха съобщения, че Бритни е била отведена в полицейското управление. Мениджърът на иконата на 2000-те заяви, че тя отдавна „върви по грешен път“. Той добави още, че арестът може да е тласък за Бритни да предприеме по-съзнателен и трезвен начин на живот. Делото срещу Спиърс е насрочено за 4 май.

Редактор: Дарина Методиева