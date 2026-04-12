Победен митинг на „Тиса“ след първите резултати от парламентарните избори в Унгария, според които опозиционната партия е първа политическа сила.

След края на изборния ден настроението в централната част на Будапеща е приповдигнато. Улиците са пълни с ликуващи привърженици на Петер Мадяр, които празнуват победата на „Тиса“ пред унгарския парламент.

Урсула фон дер Лайен: Унгария избра Европа

Резултатите от вота са приветствани с победни възгласи и развяване на знамена. А среднощна заря озари небето над Дунава.

Видео: Александрина Аврамова, NOVA

Освен ликуващи хора, по улиците на унгарската столица се чуват и клаксони от преминаващите коли.

Виктор Орбан поздрави Петер Мадяр за победата на изборите в Унгария

Първи частични резултати: „Тиса“ е първа сила в Унгария

