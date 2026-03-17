„Продължваме Промяната-Демократична България” регистрира листите си за изборите на 19 април. Асен Василев е водач в 16 и 29 МИР.

Водачите на листите на ПП-ДБ в избирателните райони:

МИР 01 Благоевград Николай Денков

МИР 02 Бургас Мирослав Иванов

МИР 03 Варна Павел Попов

МИР 04 Велико Търново Йордан Терзийски

МИР 05 Видин Любен Иванов

МИР 06 Враца Деница Симеонова

МИР 07 Габрово Богомил Петков

МИР 08 Добрич Свилен Трифонов

МИР 09 Кърджали Сабахтин Гьокче

МИР 10 Кюстендил Георги Стамов

МИР 11 Ловеч Искрен Арабаджиев

МИР 12 Монтана Богдан Богданов

МИР 13 Пазарджик Ивайло Шотев

МИР 14 Перник Кристина Петкова

МИР 15 Плевен Богдан Богданов

МИР 16 Пловдив-град Асен Василев

МИР 17 Пловдив-област Йордан Иванов

МИР 18 Разград Джипо Джипов

МИР 19 Русе Надежда Йорданова

МИР 20 Силистра Богомил Петков

МИР 21 Сливен Татяна Султанова

МИР 22 Смолян Михал Камбарев

МИР 23 София-град Николай Денков

МИР 24 София-град Ивайло Мирчев

МИР 25 София-град Бойко Рашков

МИР 26 София-област Атанас Славов

МИР 27 Стара Загора Радослав Рибарски

МИР 28 Търговище Илина Мутафчиева

МИР 29 Хасково Асен Василев

МИР 30 Шумен Айлин Пехливанова

МИР 31 Ямбол Мирослав Иванов

Редактор: Калина Петкова