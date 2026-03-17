„Алианс за права и свободи” регистрира листите си за изборите на 19 април.

Водачите на листите на АПС в избирателните райони:

МИР 01 Благоевград Ахмед Вранчев

МИР 02 Бургас Севим Али

МИР 03 Варна Хюсни Адем

МИР 04 Велико Търново Емил Александров

МИР 05 Видин Димитър Чукарски

МИР 06 Враца Росен Димитров

МИР 07 Габрово Цветелина Колева

МИР 08 Добрич Хасан Хасанов

МИР 09 Кърджали Ерол Мехмед

МИР 10 Кюстендил Николай Цонев

МИР 11 Ловеч Красимир Красимиров

МИР 12 Монтана Димитър Чукарски

МИР 13 Пазарджик Хайри Садъков

МИР 14 Перник Велин Чилингиров

МИР 15 Плевен Мюжгян Камберова

МИР 16 Пловдив-град Яшар Асан

МИР 17 Пловдив-област Ферди Кадир

МИР 18 Разград Севим Али

МИР 19 Русе Минчо Георгиев

МИР 20 Силистра Гюнер Хакъ

МИР 21 Сливен Бадър Хасанов

МИР 22 Смолян Хайри Садъков

МИР 23 София-град Веселин Пенев

МИР 24 София-град Джемал Салих

МИР 25 София-град Явор Хайтов

МИР 26 София-област Стефан Борисов

МИР 27 Стара Загора Димитър Николов

МИР 28 Търговище Танер Али

МИР 29 Хасково Димитър Николов

МИР 30 Шумен Танер Али

МИР 31 Ямбол Николай Димов

