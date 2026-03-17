Столичната община има ясна визия за управлението на емблематичните държавни имоти, които София поиска да стопанисва. Това обяви общинският съветник от „Продължаваме Промяната-Демократична България” Димитър Петров в предаването „Денят на живо” по NOVA NEWS. Той подчерта, че целта е тези пространства да бъдат облагородени и отворени за софиянци, като категорично изключи възможността за тяхната продажба или отдаване под наем на частни субекти.

► Бъдещето на парк „Врана” и бившия Нотариат

Досегашното управление на парк "Врана" от страна на държавата не е било ефективно, смята Петров. „Всеки парк на територията на София следва да се управлява от Общината, защото тя има визия как той да изглежда. Входът ще остане символичен - между 1 и 3 евро, за да не се ограничават посетителите”, поясни той.

За сградата на бившия Нотариат, която от 2020 г. е в лошо състояние, идеята е тя да се превърне в културно или образователно пространство. „Искаме това да бъде място, където младите семейства да обменят опит в сигурна среда. Концепцията все още е в работен вариант, но имотът ще бъде „за софиянци и на София”, добави Петров.

► Транспортът и чистотата

Димитър Петров подчерта необходимостта от обновяване на подвижния състав на градския транспорт с по-екологични автобуси и тролейбуси, като същевременно се подобрят условията на труд за шофьорите. „В момента имаме дефицит от близо 300 шофьори, а в някои депа битовите условия са недопустими. Искаме служителите да са доволни от това, което правят, за да предоставят качествена услуга”, коментира той.

Петров изрази задоволство и от новите договори за почистване на София, които, по думите му, са с 20-30% по-ниски цени от първоначалните оферти и предвиждат много по-строг контрол и високи санкции при неизпълнение. „Преди санкциите бяха символични – между 500 и 1000 лв., което не дисциплинираше фирмите. Сега те достигат до 5000 евро, което гарантира по-добро качество”, заключи съветникът.

Редактор: Мария Барабашка