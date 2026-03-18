Министерството на вътрешните работи предлага изследване с полиграф да стане част от процедурите по провеждане на конкурси за ръководни длъжности във ведомството. Мярката ще бъде допълнителен елемент в оценката на кандидатите и няма да замества останалите етапи от подбора. Темата в ефира на предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS коментираха бившият ректор на Академията на МВР доц. Милен Иванов и криминалният психолог Иво Ташев.

Според доц. Иванов идеята не е нова и датира още от 2019-2020 г., когато е била част от план за противодействие на корупцията в МВР. „Целта беше да се гарантира, че до ръководни позиции достигат хора с лоялност към системата и нисък риск от корупционни зависимости“, обясни той. По думите му мярката е закъсняла, но може да допринесе за по-добър подбор, като дава допълнителна информация на комисията.

Той подчерта, че полиграфът няма да бъде решаващ фактор. „Това не е 100% гаранция. Той не елиминира кандидати, а служи като ориентир, който може да бъде взет предвид“. Иванов предупреди и за риска от субективност при тълкуването на резултатите, като припомни, че в миналото подобни практики са били обект на критики.

Криминалният психолог Иво Ташев също вижда ползата на мярката основно в превенцията. „Самото знание, че ще бъдеш изследван, може да възпре част от хората от рисково поведение“, посочи той и подчерта, че методът не е напълно надежден - полиграфът отчита физиологични реакции - пулс, дишане, кожна проводимост, но точността му е около 80% и зависи от много фактори.

Ташев допълни, че има възможности за манипулиране на резултатите, особено при добре подготвени или специфични личности.

И двамата експерти са категорични, че при евентуалното въвеждане на полиграфа е важно да се ограничат субективните влияния и да се гарантира прозрачност на процедурата, така че мярката да има реален ефект в борбата с корупцията.

