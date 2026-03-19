Централната избирателна комисия обяви за недействителни част от регистрациите на кандидати за народни представители заради нарушения на изискванията на Изборния кодекс.

Татяна Лисичкова, издигната от коалиция „Трети март“, е била регистрирана в четири избирателни района. След решението на комисията тя отпада от листите в 23-ти район в София и в Русе, като запазва участието си в Бургас и 24-ти район в София – където регистрациите ѝ са подадени първи по време.

Подобен случай има и с Тодор Ламбев от същата коалиция. Той също е бил включен в четири листи, като е заличен от 23-ти и 25-и район в София и остава кандидат в Бургас и 24-ти район в столицата.

Кандидатът на партия „Непокорна България“ Георги Георгиев е бил регистриран в три района. Той отпада от листата в Русе и остава в надпреварата в Монтана и Плевен.

Комисията обяви за недействителна и регистрацията на Таня Гочева от коалиция „БСП-Обединена левица“ в Хасково. Тя обаче остава кандидат в същия район от листата на коалиция „Антикорупционен блок“, тъй като тази регистрация е подадена първа.

Съгласно Изборния кодекс, един кандидат може да бъде издигнат само от една партия или коалиция и да участва най-много в два многомандатни избирателни района.

