Месец преди предстоящите парламентарни избори КНСБ излезе с позиция, призовавайки за честен и прозрачен вот и поставяйки ясни искания към новата власт. По темата в ефира на „Твоят ден“ говори вицепрезидентът на синдиката Тодор Капитанов.

„Първо, отправихме апел към всички български граждани да упражнят правото си на глас. Това е един от основните механизми за гарантиране на легитимно и устойчиво правителство, което да проведе реални политики в защита на труда, увеличението на доходите и социалната защита“, заяви Капитанов. Той подчерта, че в последните години дебатите в парламента често са се фокусирали върху политическите противопоставяния и личностите на лидерите, вместо да се обсъждат реалните проблеми на работещите.

Синдикатът настоява дебатът в предстоящата предизборна кампания да се насочи към конкретни политики за защита на труда, ежегодно увеличение на доходите и подобряване на условията на работа в различните сектори. „Нашите искания са ясни - да се обсъдят варианти за ежегодно увеличение на доходите с поне 10%, а при възможност и до 15% за работещите на терен. Това не касае само бюджетната сфера, но и индустрията, където е важно да се насърчава колективното трудодоговаряне“, поясни Капитанов.

Той отбеляза, че следвайки тази тенденция, до 2030 г. минималната работна заплата може да достигне 1000 евро, а средната – 2225 евро. „Надяваме се тези теми да бъдат централни в дебатите на кандидатите за народни представители. Хората трябва да получат конкретна информация, а не само политически популизъм“, допълни той.

Освен въпросите за доходите, синдикатът поставя акцент и върху индустриалната политика, нуждата от иновации, оптимизация на схемите за подкрепа на бизнеса и увеличаване на конкурентоспособността на българските компании. „Целта е политиците да предложат реални решения, които хората да могат да преценят, когато упражняват правото си на глас“, каза Капитанов.

По отношение на гаранциите за честен вот, КНСБ се ангажира със системи за наблюдение и сигнализиране при нарушения. „Ако някой стане свидетел на административен или корпоративен натиск, трябва да сигнализира към структурите на синдиката. Това е важна стъпка за ограничаване на манипулациите, включително и тези в социалните мрежи“, посочи вицепрезидентът на КНСБ.