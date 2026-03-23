Тежко пътнотранспортно произшествие е станало на автомагистрала „Тракия“. По информация на NOVA при инцидента има загинал.

Катастрофата е станала между бус, чийто водач е починал на място, и камион. Местопроизшествието е малко след Ихтиман в посока Бургас. Според очевидци се е образувало километрично задръстване, като се очаква пътната обстановка да се усложни още.

Според първоначална информация бусът се е забил в преминаващ тир.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщиха, че движението при км 47 в посока Бургас временно се извършва само в изпреварващата лента. Активната и аварийната ленти са затворени, а трафикът се регулира от екипи на „Пътна полиция“. Участъкът е обозначен с необходимата сигнализация.