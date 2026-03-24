Служебният премиер Андрей Гюров разговаря с ръководителите на мисии на държавите от Европейския съюз. Срещата е била по покана на Кипърското председателство на Съвета на ЕС. За нея съобщиха от Министерския съвет на страницата си във Facebook.

Гюров е запознал участниците в срещата с работата на служебното правителство за провеждането на предсрочния вот. Той е подчертал, че гарантирането на честни избори е водещ приоритет на служебното правителство, както и че се прилага политика на „нулева толерантност“ към изборни нарушения.

От МС съобщават още, че Гюров е откроил и „предприетите действия за възстановяване на законността в прокуратурата и ограничаването на практики, свързани с „паралелно правосъдие“, с цел утвърждаване на прозрачна и независима съдебна система”.

Служебният премиер отбеляза, че Народното събрание е приело удължителния бюджет, а правителството вече работи по рамката за бюджета за 2026 г.

Тема на разговор са били и събитията в Близкия изток и отражението им върху България. „Правителството трябваше да действа бързо, за да въведе мерки за смекчаване на въздействието от нарастващите световни цени, които се отразяват и на българския пазар”, посочи служебният премиер.

В рамките на срещата са обсъдени и основните теми от дневния ред на последното заседание на Европейския съвет както за Близкия изток, така и за Украйна и евентуалния риск от засилен миграционен натиск.

Редактор: Ина Григорова