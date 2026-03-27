Няма сфера в България, която да не се използва за предизборна агитация. Това заяви служебният социален министър Хасан Адемов по време на посещение в община Самуил, област Разград. Повод за визитата са действащите 15 социални услуги на територията на общината, които я обособяват като своеобразен център на социалните дейности.

По думите му за първи път Министерството на труда и социалната политика се ангажира активно с проблема, като част от усилията за гарантиране на честни избори. Адемов подчерта, че това е един от основните приоритети на служебното правителство, очертани и от президента Илияна Йотова.

Изборите и „контролираният вот”: Какво разкрива първата седмица от кампанията

„Обиколихме шест планови региона с цел да се предотвратят практики, при които прехраната на хората зависи от техния вот“, заяви министърът. Той съобщи, че вече има подадени сигнали до прокуратурата и по тях текат разследвания.

Според Адемов най-уязвими са хората в тежко социално положение, които по-лесно стават обект на манипулации. Сред рисковите зони той посочи социални програми като „Топъл обяд“, дейността на Дирекциите „Социално подпомагане“, както и услугите на личните асистенти.

По негови думи в момента текат процедури по преоценка на хората с увреждания, където също съществува риск от намеса. По данни на ведомството връзката се осъществява чрез управители на социални услуги и представители на местната власт. "Не става дума за атака срещу институциите, а срещу злоупотребите", подчерта Адемов.

Какви са резултатите от акцията срещу купуването на гласове в София

„Ако няма честни избори, няма доверие. Българският гражданин не вярва на нито една институция“, добави той и заяви, че има данни за опити за злоупотреби и при разпределянето на помощи. Социалният министър отправи апел към гражданите да подават сигнали при съмнения за манипулации на вота.

Адемов коментира и напредъка на община Самуил в областта на социалните дейности: "През последните повече от 10 години малка община като Самуил с едва 267 жители се утвърждава като пример за развитие на социални услуги. Това създава усещането, че държавата трябва да застане по-активно зад подобни малки общини."

Според него разкритата паралелка за подготовка на кадри за социалната сфера в местното училище „Св. св. Кирил и Методий“ може да допринесе за ограничаване на обезлюдяването. Тя дава възможност на младите хора да продължат образованието си в Шуменския университет и да се реализират професионално, смята Адемов.