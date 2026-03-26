Мащабна полицейска операция на Столичната дирекция на вътрешните работи продължава вече повече от 24 часа, като до момента са задържани 24 души. Това съобщи директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов в „Интервюто в Новините на NOVA“. По думите му, 13 от задържаните са арестувани за разпространение на наркотични вещества, а останалите – по подозрения за участие в схеми за купуване и продаване на гласове.

Разследването е продължило дълго време, като заподозрените са били под наблюдение. „В редица случаи сме попадали на информация, която потвърждаваше нашите съмнения, че при проверка на конкретни обекти или лица ще открием доказателства, позволяващи образуването на бързи досъдебни производства за изборни престъпления“, посочи Николов.

Полицейските акции срещу купения вот в страната продължават (ВИДЕО+СНИМКИ)

Той коментира и появилите се твърдения, че гласове може да се купуват с фалшиви банкноти. Според него подобни твърдения не отговарят на фактите. „Към момента сме иззели значителни суми пари по линии на разследванията за изборни нарушения, но фалшива валута не е установена“, подчерта директорът на СДВР.

„Най-често предлаганата сума за един глас е между 50 и 100 евро", уточни още главен комисар Николов.

В рамките на операцията е била извършена проверка и в офис за бързи кредити, при която е установена съпричастност на Кирил Кирилов- Японеца. По данни на полицията той е действал като „лице в сянка“ в този тип дейности.

Разследващите са открили списъци с имена, по които вече се работи – извършват се разпити и се анализира почеркът на участниците в схемите. Според събраната информация подобни престъпни дейности са се осъществявали и в обекти като фризьорски салони и магазини за дрехи.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева