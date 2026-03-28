Жълт код за значителни валежи е обявен за 9 области в Централна и Североизточна България.

През следващото денонощие времето ще се задържи предимно облачно. На много места ще има валежи, по-интензивни и значителни ще са те през деня в Североизточна България. Разкъсвания и временни намаления на облачността ще има главно над Югозападна България.

През нощта и в сутрешните часове на места в Предбалкана и високите западни полета ще превали слаб сняг. Ще духа слаб, през деня умерен северозападен вятър. Минималните температури ще бъдат между 2° и 7°, максималните в повечето места ще бъдат между 9° и 14°. В София минималната температура ще бъде около 1°, максималната – около 9°.

В планините ще бъде облачно с валежи от сняг, под 1000 метра - от дъжд. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3°, на 2000 метра - около минус 3°.

По Черноморието ще бъде облачно с валежи от дъжд, значителни по северното крайбрежие. Максималните температури ще са 10°-11°.

Атмосферното налягане ще се повишава, но ще остане по-ниско от средното за месеца.

Редактор: Цветина Петкова