Видинско село крие истинско богатство под земята. Лековит минерален извор излиза случайно при сондажи за нефт и газ. През 60-те години той привлича хора и превръща мястото в балнеоложки курорт. Всичко обаче спира рязко в края на миналия век, когато изворът е запечатан. Ще се върне ли минералната вода от този регион отново на картата на България?

Селото Сланотрън се намира недалеч от Видин и е известно с лековития си минерален извор, открит случайно през 1958 година. Местните започват да го използват, а през 1963 година селото е обявено за балнеоложки курорт.

Варна вече не е само море, а и СПА дестинация с минерална вода

84-годишният Карамфил Параскевов е бил дете, когато в България се разчуло, че в село Сланотрън има лековит извор. Години по-късно, през 1986 година, е взето решение изворът да бъде запечатан.

„Версията беше, че тази вода влошава качествата на питейната”, обясни Параскевов.

Славата за лековитият извор на Сланотрън днес е избледняла и почти забравена. Но община Видин работи, за да върне времената на балнеокурорта. Вече има избран изпълнител, който да направи сондажите за лековита вода на три места в региона, но все още няма финансиране от държавата.

За жителите на Сланотрън да са част от спа картата на България, значи икономически възход на региона.

