В неделя ще остане облачно. Валежи от дъжд ще има в Северна и Източна България, по-продължителни и в по-съществени количества в централните северни и североизточни райони. На Югозапад – променлива облачност, оскъдни превалявания и локални разкъсвания на облачността. Дневните температури – между 8 и 13-14 градуса.



Предстоящата седмица ще е с динамично време. В понеделник и преди обяд във вторник облаците ще се разкъсват, а валежите ще са оскъдни. Вторник следобед в Южна България ще вали дъжд с локален характер, тук-там с гръмотевични процеси.

От сряда до петък страната ни ще попадне отново в обхвата на средиземноморски циклон с повсеместни дъждове, на места в значителни количества.





В планините на Западна и Централна България ще вали интензивно сняг с натрупване и предпоставки за тежък трафик по проходите. Времето ще се успокои около Цветница с по-съществени разкъсвания на облачността и повече слънце. Температурите през седмицата ще са най-често с дневни стойности в интервала 10-15 градуса. Сравнително по-хладно ще остане в сряда.