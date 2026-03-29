Взехме решение да отложим въвеждането на тол таксите с няколко месеца, което означава 30 милиона евро по-малко разходи за превозвачите пари, които иначе щяха да отидат директно в цените. Тази мярка засяга всички превозни средства над 3,5 тона - големите камиони, земеделската техника, дори малките бусове, с които храната стига до хората. Това заяви служебният премиер Андрей Гюров във видео, публикувано на неговата страница във Facebook.

Министър-председателят отбелязва и че паралелно с това са започнали преговори с Европейската комисия за допълнителна подкрепа от 50 милиона евро за транспортния сектор.

Заради кризата в Близкия изток: Кабинетът представи пакет от мерки за 100 млн. евро

Правителството въвежда голям пакет от мерки с една ясна цел - да спрем поскъпването за българските потребители, което е причинено от конфликта в Близкия изток, заявява той в слово, в което представя мерките, които предприема Министерският съвет.

Според него друг важен приоритет са храните. "Искаме хората да имат достъп до български плодове и зеленчуци. Затова подпомагаме земеделските производители, намаляваме акциза за горивата и изплащаме субсидиите им по-рано, така те ще могат да произведат повече и да го направят сега, когато е най-важно", казва още Гюров във видеото.

"Една от най-силните антиинфлационни мерки е свързана с тока за бизнеса. При високите цени ще има работещи компенсации, така че бизнесът да не прехвърля разходите върху хората. Това важи за всички от индустрията, през малките предприятия до фризьорски салони, маникюристи, болници, училища, детски градини", посочва премиерът.

Тези мерки трябва да стигнат до всеки човек и особено до най-уязвимите, заявява Гюров. Затова вече въведохме директна помощ от 20 евро заради повишените цени на горивата, посочва той. Следващите стъпки са да открием 15 000 работни места за млади хора и трайно безработни. Подготвяме и наредба за енергийна бедност още следващата седмица. Работим за намаляване на продуктовите такси, които товарят цените за бяла и черна техника, информира служебният премиер.

Вече субсидирахме градския транспорт с 50 милиона. Ще подпомогнем и междуградския транспорт в отдалечени и труднодостъпни райони. Ще има и специална подкрепа за училищните автобуси, съобщава още Андрей Гюров.

Въвежда се и засилен контрол - Националната агенция за приходите, Комисията за защита на потребителите и Националният статистически институт ще следят дали цените реално се задържат, отбелязва министър-председателят. Създава се и специален щаб за ценова стабилност. Той ще следи дали мерките дават резултат, дали са нужни нови или дали някои трябва да отпаднат.

