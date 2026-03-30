Над 100 деца от Смолян и Чепеларе образуваха с телата си „родопско сърце” в курорта Пампорово. това показват снимки на организаторите на инициативата „Скиори и сноубордисти за бъдеще”. За втора година по програмата децата участваха в безплатно обучение в зимните спортове под зоркия контрол на опитни ски учители.

Снимка: Станислав Вангелов

"Изрисуваното сърце на ски пистата символизира надеждата, че традициите в ски спортовете са живи", обясни за NOVA Станислав Вангелов, организатор на любопитния флашмоб.



Снимка: Станислав Вангелов

