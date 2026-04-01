Притесненията от повишаването на цените на горивата са напълно основателни, тъй като горивото стои в основата на всичко – битово потребление, индустриално производство, земеделие. Това каза в "Обедния информационен блок" по NOVA NEWS доц. Григор Сарийски от Института за икономически изследвания при БАН. Той уточни, че страните, които са с най-голям напредък в индустриалното производство и земеделието, имат най-евтино и изобилно снабдяване с енергия.

Според него причината за дългия застой в индустриалното производство на ЕС е отказът от евтини горива и прибързаното преминаване към зелени алтернативи. Няма как заместването на тръбния газ от един доставчик с втечнен газ с друг доставчик да бъде евтина алтернатива при положение, че има разходи за транспорт, регазификация и др., смята икономистът.

„България и ЕС са царе в това да създават огромни проблеми, от които съвсем малки части след това се опитват да решават със субсидии”, изтъкна той. Според него кризата с електроенергията в България щеше да е далеч по-малка, ако бяха запазени 3-ти и 4-ти блок на АЕЦ „Козлодуй” или ако беше изграден АЕЦ „Белене”.

В по-голямата си част мерките, въведени от ЕС, са „гасене на пожар”, твърди доц. Сарийски. Той даде за пример мерките, предприети от Гърция, като уточни, че начинът на подпомагане е много порочен, защото се обосновава на принципа колкото повече харчиш - толкова повече получаваш. Според него в България схемата за подпомагане е по-добре измислена, защото подпомага тези граждани, които наистина имат нужда.

При индустриалните потребители обаче нещата не стоят така. Всички получават едно и също подпомагане, изтъкна икономистът. Той уточни, че има потребители, които реализират големи печалби, и други, които заради пазарната конюнктура имат огромна нужда от помощ, но са сложени под един знаменател и биват субсидирани с една и съща помощ. Това, добавя доцентът, води единствено до преразход и до увеличаване на данъчната тежест.

Според него е добре това, че правителството е узряло за идеята, че трябва да бъде въведено разграничение и да има различни категории потребители, като това трябва да бъде въведено и в индустрията. Прекалено широк е обхватът на мерките, а трябва да се насочат натам, където наистина има нужда, смята икономистът.

Доц. Сарийски каза още, че при мярката въвеждане на таван на горивата се получава изкуствено голяма разлика между страната, където е въведен таванът, и съседните държави. „Според мен е крайно време да се премине към категорична система на дискреция и системата на подпомагането с ваучери за социално слабите е добра стъпка в тази посока”, подчерта той. По думите му цената на нефта е само част от разходите за крайния продукт, затова е много трудно да се направи пряка връзка за поведението на цените на петрола.

