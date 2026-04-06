Служители на полицейските управления във Велико Търново и Елена разследват смъртта на две кучета и котка. В неделя следобед в РУ – Елена е получен сигнал за две отровени кучета в стопанска постройка на имот в с. Константин. Извършен е оглед.

В същия ден в РУ – В. Търново е получен сигнал за намерена обесена котка пред входната врата на жилище в с. Арбанаси. По двата случая са започнати досъдебни производства.

Повдигнаха по три обвинения на мъжа и жената от Перник за насилието над животни

В същото време мъж на 31 години от село Гърмен е задържан за 24 часа, след като беше установено, че е влачил куче с товарен автомобил по булевард в Гоце Делчев, съобщи кореспондентът на БТА в града Елена Рускова. Сигналът е подаден на 3 април в Районното управление, след разпространяването на видеоклип в социалните мрежи.