Над 5% остава безработицата в България, но паралелно с това бизнесът отчита сериозен недостиг на кадри в ключови сектори като индустрията, строителството и услугите. Близо една трета от работодателите споделят, че не могат да намерят хора с нужните умения, въпреки наличието на търсещи работа. Темата в предаването „Социална мрежа” по NOVA NEWS коментира Валентин Кръстев, член на УС на Българска конфедерация по заетостта.

По думите му до голяма степен изкуственият интелект контролира и пренарежда пазара на труда.

„Младите хора са най-подготвени да използват новите технологии, но и са най-засегнати. Асистентските и джуниърски позиции намаляха драстично през последните години, защото те са заместени от различни форми на изкуствен интелект”, коментира той.

Според него има все повече хора, които започват да се реализират на пазара на труда, без да са тесни специалисти, именно заради това, че се адаптират към работата с новите технологии.

