Българският изкуствен интелект вече разпознава изображения и глас, обработва документи и предлага интегрирано търсене. Третата версия включва значително по-мощни базови модели спрямо предходните и може да бъде свалена свободно и безплатно. Освен това BgGPT Chat вече е интегриран в системите на НАП. Повече за иновацията разказа докторантът към INSIT Антон Александров в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Той обясни, че технологията се използва от НАП и от други институции когато се изисква изкуствен интелект при обработка на текст и анализ на данни.

България в ерата на изкуствения интелект

Александров направи демонстрация как работи BgGPT Chat.

