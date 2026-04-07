Заради кризата с горивата - служебният кабинет задейства мерки в помощ на транспортния сектор. За да се компенсира скокът в цените, ще бъдат осигурени 2,5 милиона евро, с които да се гарантира превозът с училищни автобуси до началото на следващата учебна година. Окончателното решение за това ще бъде взето на утрешното заседание на правителството.

МРРБ предлага двойно увеличение на помощта за транспортния бранш



А 18 милиона евро ще бъдат осигурени в помощ на превозвачите, обслужващи междуселищни автобусни линии, с цел да бъде запазен транспортът в планински и отдалечени райони.



На този фон се очаква от транспортното министерство да проведат нова среща с браншовите организации в товарния и автобусния транспорт, за да обсъдят мерки заради цените на горивата.

Редактор: Станимира Шикова