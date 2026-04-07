Жена осъди полицията за незаконна глоба, отнета книжка и точки. Спряна за проверка, тя се оказва зад волана на служебно дерегистриран автомобил без застраховка. Жената никога не е била официално уведомена за това. Заради санкцията тя губи работата си и твърди, че е отключила здравословни проблеми. Съдът разглежда случая като сериозен пропуск в процедурата.

„Спряха ме полицаи на пътя и казаха, че ще ми вземат книжката, защото бях забравила да си платя застраховката „Гражданската отговорност”. В колата беше възрастната ми майка, която се притесни. На следващия ден я приеха в болница заради това. Беше ми отнета книжката за 6 месеца, 10 точки от талона и бях глобена на стойност 550 лв. Веднага платих застраховката”, разказа жената.

„Имате 14-дневен срок след последната вноска, в който сте длъжни да подновите застраховката. След това гаранционният фонд подава информация към КАТ, с което колата се сваля от регистрация. От там трябва да ви уведомят. След като жената ме потърси, на следващия ден подадох възражение срещу издадения акт и осъдихме Областната дирекция на МВР”, обясни адвокат Явор Чолаков.

От 1 април санкцията за неплатена застраховка „Гражданска отговорност” е 1 година лишаване от книжка и 500 евро глоба.

