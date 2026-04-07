Заради постъпили сигнали за замърсяване на атмосферния въздух от дейността на „ТЕЦ Бобов дол“ АД експерти на РИОСВ – София извършиха извънпланова проверка на място вчера.

По време на проверката са констатирани неорганизирани емисии, изпускани от сградата на котелния цех, където се намират енергийните мощности на централата, както и от компрометирани участъци на газоходите към горивната инсталация. Установено е, че част от потоците от емисии, формирани в горивната инсталация, не преминават по определения в комплексното разрешително технологичен път. Това означава, че те не преминават през всички задължителни пречиствателни съоръжения – електрофилтри и сероочистващи инсталации, и се изпускат преждевременно в атмосферния въздух.

Глоби за близо 2.5 млн. лева е платил ТЕЦ „Бобов дол“ през 2025 г.

За установеното нарушение е стартирана административно-наказателна процедура, като предстои да бъде издадено наказателно постановление.

РИОСВ – София следи ежедневно дейността на „ТЕЦ Бобов дол“ АД. Централата е обект на постоянен контрол, включително чрез регулярни проверки, както планирани, така и по сигнали на граждани. При всяко установено нарушение се предприемат незабавни санкции съгласно действащото законодателство.

270 000 лева глоби за ТЕЦ "Бобов дол" заради мръсен въздух

Само от началото на годината експертите на РИОСВ – София са извършили 20 проверки на дейността на централата и са съставили 10 акта за установяване на административни нарушения. РИОСВ – София ще продължи да упражнява строг контрол върху работата на „ТЕЦ Бобов дол“ АД с оглед опазване качеството на атмосферния въздух.

Редактор: Никола Тунев