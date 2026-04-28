Всички шофьори, чиито книжки са временно отнети заради употреба на алкохол или наркотични вещества, да полагат повторен изпит. Това се предлага с промени в наредбата за шофьорските изпити, публикувани за обществено обсъждане от Министерството на транспорта и съобщенията.

През последната година около 15 хиляди шофьори са останали без книжка в следствие на шофиране с алкохол или наркотици в кръвта или отказ те да бъдат проверени.

Над 9500 от тях са били хваната да шофират с над 0,5 промила в кръвта, а над 3 хиляди са дали положителни проби за наркотици.

Почти 2350 водачи са отказали да бъдат проверени за алкохол и наркотици, което по закон означава, че техните свидетелства за управление трябва да бъдат отнети.

В края на миналата година приятел на 23-годишния Галин Желязков закъсва в Перник. Галин се отзовава на помощ, без да подозира за развоя на събитията. "Бях спрян от служители на КАТ, като ме помолиха да направим тестове за алкохол и наркотици. Излезна положителен резултат за кокаин", казва той.

Следват кръвна проба, 24-часов арест и чакане. "Минаха точно три месеца и половина. Като на кръвната проба беше всичко отрицателно", казва още той.

Трябва ли шофьори с отнети заради алкохол и наркотици книжки да полагат нов изпит

С новите правила шофьори, чиито книжки са отнети след употреба на алкохол или наркотици, ще полагат повторен изпит. Така нареченият проверочен изпит е изцяло теоретичен и не включва проверка на практическите умения. Той се провежда чрез решаване на тест от 37 въпроса по „Безопасност на движението по пътищата“. Максималният резултат е 84 точки, а минимумът за взет изпит е 75.

Водачите могат да се явят на проверочен изпит едва след изтичане на пълния срок на наложеното им наказание или принудителна административна мярка. Основната цел на промените е повишаване на пътната безопасност, посочват от Министерството на транспорта и съобщенията.

Като нищо ново на шофьорския фронт - така определиха мярката от Асоциацията за квалификация на автомобилистите. "Има един много хубав член в закона, който казва, че всеки, който извърши немаловажно нарушение, му се отнема свидетелството за управление до успешно полагане на проверочен изпит. Питайте в КАТ колко нарушители са изпратени на такъв за миналата година - може би нито един", коментира Красимир Георгиев, председател на Асоциацията за квалификация на автомобилистите.

Ще има ли ефект от нов изпит за шофьорите, хванати с алкохол и дрога зад волана?

От Асоциацията на пострадалите при катастрофи са на мнение, че провинилите се шофьори трябва да преминават през психологически програми. "Хората, които се качват да управляват след като са употребили наркотици или алкохол или не си дават сметка за възможните щети, или просто не ги интересува. Трябва работа за това те да осъзнаят, че за себе си не трябва да го правят и за останалите", смята Илия Тодоров от Асоциацията на пострадалите при катастрофи.

А Галин не е обнадежден за ефективността на промените. "Аз не виждам това как би повлияло на мисленето и разсъждаването им", смята той.